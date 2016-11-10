Derik’te el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda yaralanan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk’ü Gaziantep’e sevk edilmesi öncesinde Kızıltepe Devlet Hastanesinde ziyaret eden Mardin Valisi Mustafa Yaman, saldırının el yapımı patlayıcı ile kaymakama yönelik olduğunu belirterek, saldırıda yaralanan Safitürk’ün durumunun stabil olduğunu ve tedbir amaçlı Gaziantep’e sevk edildiğini söyledi. Saldırıda yaralanan diğer yaralıların ise Derik Devlet Hastanesinde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Giriş ve çıkışları abluka altına alınan Derik’te operasyon sürüyor.