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Mardin Valisi Yaman: 'Şehit kaymakamın failleri yakalandı'

Mardin Valisi Mustafa Yaman, şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün faillerinin kısa bir süre içinde yakalandığını belirtti.

Mardin Valisi Yaman: Şehit kaymakamın failleri yakalandı

14 Kasım 2016 20:35
Mardin Valisi Yaman: 'Şehit kaymakamın failleri yakalandı' - Tıkla İzle

Mardin Valisi Mustafa Yaman, Derik ilçesinde şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk için Fuat Yağcı Camii'nde kılınan gıyabi cenaze namazının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü bir devlet olduğunu belirten Vali Yaman, "Şehit kardeşimizin failleri çok kısa bir süre içinde yakalandı" dedi.

Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün bir yıldır Derik Kaymakamlığında görev yaptığını anımsatan Vali Yaman, “Son bir buçuk aydır belediye başkanlığı görevini yürütmeye başladı. Devletimiz, hükümetimiz, bakanlığımız kendisinin bu gayretli çalışmaları nedeniyle belediye başkanlığı görevini Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk’e verdi. Derik’te çok güzel hizmetler yapıyordu ve yaptı. Çocukların abisi oldu, büyüklerin kardeşi oldu ve bir dost oldu. Tabi bu yapmış olduğu başarılı hizmetler terörle mücadele, terör örgütünün Kaymakamımıza karşı bir hasmını ortaya çıkarmış oldu” dedi.

Kaymakamın 10 Kasım törenlerinin ardından kendisi makamdayken menfur bir saldırı sonucu şehit olduğunu belirten Yaman, “Biz bugün burada gördünüz bütün Mardinliler, bütün hemşehrilerimiz, bütün Derikliler, bütün vatandaşlarımız değerli kardeşimiz için Kur'anlar okudu, dualar etti, haklarını helal etti. Biz de aynı şekilde haklarımızı helal ediyoruz. Yiğit bir kardeşimizdi. Görevini iyi yapıyordu. Bir kardeşti, bir dosttu, bir ağabeydi, halkın gönlünde taht kurmuştu. İnşallah milletimiz bu şekilde hatırlar. Şunun bilinmesini arzu ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti kısa sürede olayın faillerini yakaladı. Devlet hiçbir vatandaşımıza huzursuzluk çıkaranın peşini bırakmayacaklar. Teröre en büyük karşılık veriliyor biliyorsunuz. Terörle mücadelede devletimiz son derece başarılı. Ben tekrar milletimizin başı sağ olsun diyorum” diye konuştu.

Olayın faillerinin Derik Kaymakamlığında çalışan Yazı İşleri Müdürü T.E. ile yeğeni olan Kaymakamlık Yazı İşleri Şefi M.Ş.M. ve Zabıta Amiri V.E. olduğu iddia edildi.

Neriman Çelebi 

Etiketler: Mardin Valisi Mustafa Yaman, şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk


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