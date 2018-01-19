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Mardin ve Diyarbakır’da gökyüzü toz bulutlarıyla kaplandı

Mardin ve Diyarbakır’da etkili olan toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi. Mardin’de gökyüzü kızıl renge bürünürken, uçak seferleri iptal edildi.

Mardin ve Diyarbakırda gökyüzü toz bulutlarıyla kaplandı

19 Ocak 2018 12:16

Kentte kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamilelere izin verildi.

Suriye üzerinden kuvvetli esen rüzgarın etkisiyle taşınan toz kütlesi, gece saatlerinden itibaren Mardin ve ilçeleri ile Diyarbakır’da etkili oldu. Mardin’de vatandaşların büyük bölümü toz nedeniyle dışarıya çıkamazken, karnelerini almaya giden öğrenciler ile sürücüler zor anlar yaşadı. Kentte gökyüzü de kızıl renge bürünürken, uçak seferleri iptal edildi. Havanın aydınlanmadığı kent merkezinde tozlu hava nedeniyle sürücüler farlarını yakarak ilerledi. Hava koşullarından dışarıda bulunan hayvanlar da etkilendi. 

Mardin’de esnaflık yapan Nimetullah Eskin, "Şimdiye kadar böyle bir hava görmedim. Baya bir çamur yağıyor. İnsanlar dışarı çıkamıyor. Kimse mecbur kalmadıkça, dışarı çıkamıyor" dedi.
Yolcu durağında bekleyen İbrahim Aydın ise, 5 yıldır Mardin’de kaldığını belirterek, ilk defa böyle bir hava ile karşılaştığını anlattı. 

Salih Çekiççi ise, "Sabah namaza kalktığımızda her yer karanlıktı. Yapacak bir şey yok, takdirdir" diye konuştu.

Hasta ve hamilelere izin

Öte yandan Mardin Valiliği, toz bulutu ve olumsuz hava koşulları nedeniyle açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamileler, 19 Ocak 2018’de bir gün idari izinli sayılacaktır" denildi. 

Beril Solmuşgül - Bilal Bedir
 

Etiketler: toz bulutu

 

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