Edinilen bilgilere göre, Mardin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde daha önce açığa alınan Artuklu Üniversitesi’nde görevli 11 öğretim görevlisinin gözaltına alınması için operasyon düzenlendi. Mardin merkezli Elazığ, İzmir, Kayseri, Gaziantep, Diyarbakır ve Mersin’de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında FETÖ’nün emniyet imamlığını da yaptığı ileri sürülen 11 öğretim görevlisi gözaltına alındı.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

Neriman Çelebi