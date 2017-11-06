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Mardin’de 15 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Mardin Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmada 15 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Mardinde 15 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

06 Kasım 2017 16:16

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerince ‘kaçak sigara ticaretini önlemeye’ yönelik çalışmalar yürütülmüştür. Bu kapsamda, Mardin-Savur karayolu üzerinde yapılan uygulama sırasında, durumundan şüphelenilen 2 araç durdurulmak istenilmiş ancak araçlar yapılan dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlamış, yapılan kovalamaca sonrasında durdurulan araçlar içerisinde arama gerçekleştirilmiş, yapılan aramalarda 1 araç içerisinde 15 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Araç içerisinde bulunan 2 şüpheli şahıs gözaltına alınarak haklarında gerekli yasal işlem başlatılmıştır. Terör örgütlerinin finans kaynakları olan her türlü kaçakçılık olayını engelleme konusundaki mücadelemiz kararlılıkla devam etmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır” denildi. 

Murat Akgül

Etiketler: 15 bin paket, kaçak sigara, mardin

 

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