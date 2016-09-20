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Mardin’de 16 otel kapandı, 600 kişi işsiz kaldı

Mardin Turizm ve Otelciler Derneği (MARTOD) Başkanı Özgür Azad Güngör, kentte 6-8 Ekim olaylarından bugüne kadar 16 otelin kapandığını belirterek, 600 kişinin işsiz kaldığını vurguladı.


20 Eylül 2016 10:32

MARTOD Başkanı Özgür Azad Güngör, terör olaylarının kent turizmine etkisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Mardin’de turizmin 6-7 Ekim olaylarından beri sıkıntılı günler yaşadığını vurgulayan Güngör, “Şu ana kadar 16 otelimiz kapandı, geriye kalan otellerimiz ise küçülmek zorunda kaldı. Turizm sektöründen çalışan 600’ü aşkın kişi işten çıkartıldı” dedi. 

2014 yılından beri rezervasyon alamadıklarına dikkat çeken Güngör, “Turizm ve otelcilik sektöründeyiz. Bu olaylar nedeniyle hiçbir rezervasyon alamıyoruz. Hem turizm hem de otelcilik sektörü çok ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor. Önümüzdeki yıllardan da umudumuz yok” diye konuştu.

“Turizmcilere destek bekliyoruz”
Kent turizminin yaşadığı sıkıntılarla ilgili hazırladıkları raporu Mardin Valiliği ve ilgili bakanlıklara gönderdiklerini anlatan Güngör, “Başbakanlığa ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunduğumuz raporlarımız var. En kısa zamanda bir neticeye kavuşup, turizmcilere ve otelcilere bir destek sağlanmasını umuyoruz” ifadelerinde bulundu.
Turizmin Mardin’in en büyük gelirlerinden biri olduğuna da işaret eden Güngör, şunları söyledi:
“Hükümetin turizme ciddi bir destek vermesi gerekiyor. Bu işletmelerin ayakta durması için personellerimiz İŞKUR tarafından desteklenmesi gerekir. Ölü sezonunda Antalya’da yapılan bakanlıkların seminerlerinin Mardin’de yapılmasını ve devam eden kredilerin ötelenmesini talep ediyoruz.” 

Mehmet Salih Keskin
 

Etiketler: mardin


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