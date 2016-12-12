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Mardin’de 17 belediye yöneticisi tutuklandı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında aralarında Adliyeye sevk edilen 20 kişiden 17’si tutuklandı.

Mardinde 17 belediye yöneticisi tutuklandı

12 Aralık 2016 07:28
Mardin’de 17 belediye yöneticisi tutuklandı - Tıkla İzle

Mardin adliyesine Pazar günü çıkarılan 20 kişiden Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Hüseyin Falay, savcılıktan serbest bırakılırken, Aralarında Artuklu Belediye Başkanı Emin Irmak ve Artuklu Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Birtek, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Geriye kalan 17 kişi ise Artuklu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldırım, DBP Artuklu Eski ilçe başkanı Mehmet Şirin Gültekin , Artuklu BDP Meclis Üyesi Mehmet Ali Amak, Artuklu belediye zabıtası İbrahim Aydın, Nusaybin BDP belediye meclis üyesi Neyaz Yıldız, Artuklu BDP belediye meclis üyesi Fazile Yıldırım, Artuklu Belediyesi DBP meclis üyesi İshak Saruhan, Mayader eski Mardin İl Başkanı Feyat İldeniz, Mardin Büyükşehir Belediye başkan danışmanı Enver Ete, Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler dairesi Şube Müdürü Abdülmelik Selçuk, Mardin Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Daire Başkanı Yunus Öztürk, Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Hizmetleri Daire Başkanı Seyfettin Yavuz, Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Hizmetleri Daire dairesi şube müdürü Mehmet Ali Dal, Mardin Büyükşehir Belediyesi çalışanı şantiye şefi Şehmuz ?imdi, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Baran İlhan, Mardin Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcısı Halil Bahadur ve Doğan Angay’’ nöbetçi mahkemece tutuklanarak Mardin E tipi Kapalı Ceza İnfaz Koruma Müdürlüğüne gönderildi.

Etiketler: Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, mehmet yıldırım


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