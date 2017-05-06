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Mardin’de 2 hakim gözaltına alındı

Mardin'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 2 hakim gözaltına alındı.

Mardinde 2 hakim gözaltına alındı

06 Mayıs 2017 10:43

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK) FETÖ soruşturmaları kapsamında dünkü ihraç listesinde bulunan Mardin 1. Ağır Ceza Hakimi Kinyas A. ve Kızıltepe 2. Asliye Ceza Hakimi Gülşah G. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Mardin ve Kızıltepe ilçesinde gözaltına alınan şüphelilerin Mardin ve Kızıltepe adliye lojmanlarındaki evleri ve iş yerlerindeki odaları arandı. Aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

Mehmet Salih Keskin


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