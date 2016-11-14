Edinilen bilgilere göre, sahte kimlik kullanan ve 2 yıl önce terör örgütü PKK’nın dağ kadrosuna katıldıkları belirlenen Diyarbakır’ın Kulp ilçesi nüfusuna kayıtlı Zana Ş. ve Batman’ın Beşiri ilçesi nüfusuna kayıtlı Dilan O. adlı teröristlerin Suriye’den kaçak yollarla Mardin’e geldiği ihbarı üzerine, kent genelindeki uygulama noktalarında tedbirler arttırıldı. Kızıltepe istikametinden kente giren 2 terörist, durduruldukları uygulama noktasında gözaltına alınarak, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ne götürüldü.