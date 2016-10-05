Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır yolu üzerindeki uygulama noktasında durumundan şüphelenerek durdurduğu araçta arama yapan Mardin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aracın mazot deposuna zulalanmış 18 paket halinde toplam 12 kilo 930 gram esrar maddesi ele geçirdi. Çeşitli ikametlerde yapılan aramalarda ise 9 kilo 67 gram esrar maddesi ile 12 adet Ecstasy hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 13 kişiden N.A., Ö.G., Ş.A., V.E. ve M.H.D., “uyuşturucu madde ticareti yapmak veya sağlamak” suçundan sevm edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Mardin Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Neriman Çelebi

