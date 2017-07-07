Mardin’de 23 mahallede sokağa çıkma yasağı

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Nusaybin, Artuklu ve Ömerli ilçeleri kırsal alanında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, sığınak ve barınaklarını bularak tahrip etmek amacıyla operasyon icra edileceği belirtildi.

Açıklamada, operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla bugün saat 06.00 itibariyle Ömerli’ye bağlı Harmankaya, Duygulu ve Kovanlı, Nusaybin’e bağlı Güvenli, Heybeli, Çalıköy, Dallıağaç, İlkadım, Görentepe, Büyükkardeş, Küçükkardeş, Yavruköy, Koruköy, Akarsu, Kuyular, Doğanlı, Karacaköy, Serikanya, Erdoğdu ve Dirim ile Artuklu’ya bağlı Ahmetli, Aytepe ve Sulak kırsal mahalleleri ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu. Yasağın ardından bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

Murat Akgül

