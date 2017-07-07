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Mardin’de 23 mahallede sokağa çıkma yasağı

Mardin’in 3 ilçesine bağlı 23 kırsal mahallede başlatılan geniş kapsamlı operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Mardinde 23 mahallede sokağa çıkma yasağı

07 Temmuz 2017 11:51

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Nusaybin, Artuklu ve Ömerli ilçeleri kırsal alanında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, sığınak ve barınaklarını bularak tahrip etmek amacıyla operasyon icra edileceği belirtildi.

Açıklamada, operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla bugün saat 06.00 itibariyle Ömerli’ye bağlı Harmankaya, Duygulu ve Kovanlı, Nusaybin’e bağlı Güvenli, Heybeli, Çalıköy, Dallıağaç, İlkadım, Görentepe, Büyükkardeş, Küçükkardeş, Yavruköy, Koruköy, Akarsu, Kuyular, Doğanlı, Karacaköy, Serikanya, Erdoğdu ve Dirim ile Artuklu’ya bağlı Ahmetli, Aytepe ve Sulak kırsal mahalleleri ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu. Yasağın ardından bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.  

Murat Akgül
 

Etiketler: mardin, sokağa çıkma yasağı


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