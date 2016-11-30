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Mardin’de 358 kişi FETÖ ve PKK’dan tutuklandı

Mardin Valiliği, FETÖ ve PKK örgütlerine yönelik soruşturmalar çerçevesinde 358 kişinin tutuklandığını açıkladı.


30 Kasım 2016 15:58

Mardin Valiliği, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmalara ilişkin açıklama yaptı. Valilik açıklamasında, FETÖ ve PKK soruşturmaları kapsamında şuana kadar 358 kişinin tutuklandığı kaydedildi. Açıklamada, “İlimizde FETÖ/PDY, PKK örgütleri soruşturması kapsamında 30.11.2016 Salı günü itibariyle 2 bin 946 kamu personeli/kişi açığa alınmış olup, bunlardan 358 personel/kişi tutuklanmış, bin 99 kamu personeli ise İhraç edilmiştir. Ayrıca son Kanun Hükmünde Kararnamelere göre toplamda 37 dernek, 1 vakıf, 11 okul, 8 dershane, 7 öğrenci Yurdu, 1 radyo ve 1 gazete kapatılmıştır” denildi.  

Mehmet Salih Keskin

Etiketler: FETÖ ve PKK, Mardin Valiliği


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