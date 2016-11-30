Mardin Valiliği, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmalara ilişkin açıklama yaptı. Valilik açıklamasında, FETÖ ve PKK soruşturmaları kapsamında şuana kadar 358 kişinin tutuklandığı kaydedildi. Açıklamada, “İlimizde FETÖ/PDY, PKK örgütleri soruşturması kapsamında 30.11.2016 Salı günü itibariyle 2 bin 946 kamu personeli/kişi açığa alınmış olup, bunlardan 358 personel/kişi tutuklanmış, bin 99 kamu personeli ise İhraç edilmiştir. Ayrıca son Kanun Hükmünde Kararnamelere göre toplamda 37 dernek, 1 vakıf, 11 okul, 8 dershane, 7 öğrenci Yurdu, 1 radyo ve 1 gazete kapatılmıştır” denildi.

Mehmet Salih Keskin