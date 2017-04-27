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Mardin’de 4 askerin şehit olduğu saldırının faili İzmir’de yakalandı

Mardin’in Savur ilçesinde geçtiğimiz sene 4 askerin şehit düştüğü, 2 askerin yaralandığı terör saldırısını düzenlediği iddia edilen bir kişi, İzmir’in Çeşme ilçesinde yakalandı.

Mardinde 4 askerin şehit olduğu saldırının faili İzmirde yakalandı

27 Nisan 2017 17:51

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, geçen yıl 15 Nisan'da Savur'da 4 askerin şehit olduğu ve 2 askerin yaralandığı terör saldırısını düzenlediği iddia edilen bir kişinin Çeşme'de olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan araştırmalar neticesinde şüpheli S.D'nin (17) Germiyan Mahallesi'nde bir restoranda çalıştığı tespit edildi. İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, S.D.’yi çalıştığı yerde gözaltına aldı. S.D.’den alınan parmak izinin Savur'da askeri aracın geçişi sırasında yola döşenen el yapımı patlayıcının üzerindeki parmak iziyle eşleştiği belirtildi. Gözaltına alınan S.D.'nin Mardin'den gelen jandarma ekiplerine teslim edildiği öğrenildi. 

Etiketler: mardin, şehit, yakalama


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