Mardin’de 8 bin 790 paket kaçak sigara ele geçirildi

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Artuklu sorumluluk bölgesinde yapılan yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurulan 3 araçta arama yapılmıştır. Aramada 8 bin 790 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. Olaylarla ilgili olarak 3 şüpheli şahısın ifadesi alınarak para cezası uygulanmıştır. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği, kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.

Diler Erbeyi

