Mardin Emniyet Müdürlüğü, il genelinde düzenlediği operasyonlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. İstasyon Mahallesi Yeni TOKİ inşaatları ve Sanayi Sitesi içerisinde faaliyet gösteren iş yerlerinde yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili Ü.T., H.T. ve U.K. isimli 3 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, şahıslar hakkında yasal işlem yapıldığı kaydedildi. Mardin’in Kızıltepe ilçesinde A.K. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 1 adet Browning marka 7.65 milimetre tabanca, 3 adet şarjör, 14 adet fişek ve 18 kilo 750 gram esrar maddesi ele geçirildiği, A.K.’nin tutuklanarak cezaevine konulduğu ifade edildi.

Dargeçit ilçesinde ise kaçak bahis oynatılan adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlarda 11 adet laptop, 3 adet kupon basımında kullanılan fiş kesme makinası, 3 adet harddisk, 2 adet flash bellek, çok sayıda bahis kuponunun ele geçirildiği belirtildi. Olayla ilgili A.Ç., H.E., K.E. H.K. ve N.D. isimli şahıslar hakkında 7258 SKM suçundan yasal işlem yapıldığı kaydedildi.

Yine Dargeçit ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 2 bin 942 paket bandrolsüz kaçak sigara ve 26 kilo 400 gram kaçak çayın ele geçirildiği kaydedilerek, M.Z.E. hakkında yasal işlem yapıldığı belirtildi.

Mehmet Salih Keskin

MARDİN