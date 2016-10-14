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Mardin'de askeri aracın geçişinde patlama: 3 şehit, 3 yaralı

Mardin-Diyarbakır karayolunda askeri aracın geçişi sırasında daha önceden teröristler tarafından döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu ilk bilgilere göre 3 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Mardinde askeri aracın geçişinde patlama: 3 şehit, 3 yaralı

14 Ekim 2016 12:27
Mardin'de askeri aracın geçişinde patlama: 3 şehit, 3 yaralı - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre; saldırı bugün saat 11.20 sıralarında Mardin-Diyarbakır karayolunun 25'inci kilometresindeki Sultan köyü yakınlarında meydana geldi. PKK’lı teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı, zırhlı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Şiddetli patlamanın etkisiyle araç sol şeritteki caddeye savrulurken araçta bulunan 3 asker, olay yerinde şehit oldu. 

Saldırı nedeniyle Mardin-Diyarbakır karayolu çift yönlü olarak ulaşıma kapatılırken, PKK’lı teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı. Uzun bir süre kapalı kalan Mardin-Diyarbakır karayolu, aracın bölgeden çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı. 
 


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