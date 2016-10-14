Alınan bilgiye göre; saldırı bugün saat 11.20 sıralarında Mardin-Diyarbakır karayolunun 25'inci kilometresindeki Sultan köyü yakınlarında meydana geldi. PKK’lı teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı, zırhlı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Şiddetli patlamanın etkisiyle araç sol şeritteki caddeye savrulurken araçta bulunan 3 asker, olay yerinde şehit oldu.

Saldırı nedeniyle Mardin-Diyarbakır karayolu çift yönlü olarak ulaşıma kapatılırken, PKK’lı teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı. Uzun bir süre kapalı kalan Mardin-Diyarbakır karayolu, aracın bölgeden çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

