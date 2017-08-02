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Mardin’de barışçıl etkinliklere terör saldırısı istihbaratı

Mardin Valiliği, kentte düzenlenecek etkinliklere ve toplantılara terör örgütlerince çeşitli saldırılar düzenleneceğine yönelik elde edilen istihbari bilgiler nedeniyle, tüm eylem ve etkinliklerin 30 gün süreyle kaymakamlıklardan alınacak izne bağlandığını duyurdu.

Mardinde barışçıl etkinliklere terör saldırısı istihbaratı

02 Ağustos 2017 00:24

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte genel güvenliğin, asayişin ve kamu güveninin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasını engellemek amacıyla tedbirler alındığı belirtildi. Açıklamada, ayrıca elde edilen istihbari bilgilerde, yapılacak etkinliklere ve toplantılara katılacak kişilere karşı terör örgütlerinin çeşitli saldırı ve benzeri provokatif eylemlerde bulunabileceğinin, barışçıl etkinliklerin terör örgütleri tarafından istismar edilerek örgütlerin propagandasına dönüştürülebileceğinin ve karşıt görüşlü gruplar arasında istenmeyen olaylara neden olabileceğinin değerlendirildiğine dikkat çekildi. 

Terör ve terörist faaliyetlerle mücadele etmek üzere Bakanlar Kurulunca 20 Temmuz 2016’da ülke genelinde OHAL ilan edildiğinin ve bunun 19 Temmuz 2017’den itibaren geçerli olmak üzere 3 ay süre ile tekrar uzatıldığının anımsatıldığı açıklamada, “OHAL kanunun terörle mücadele etmek, emniyet ve asayişi tesis etmek kamu düzenini sağlamak için valilere bir takım görev, sorumluluk ve yetkiler verdiği bilinmektedir. Bu nedenle milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması amacıyla, ilimiz genelinde devlet kurum ve kuruluşlarının yapacağı resmi programlar ve etkinlikler hariç, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak olan her türlü yürüyüş, basın açıklaması, kapalı ve açık yer toplantısı, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, afiş, pankart asma ve bildiri dağıtma ve benzeri tüm etkinlikler ile 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanununun Ek-1 Maddesi kapsamında açık alanda düzenlenecek olan oyun, temsil, çeşitli şekillerdeki gösteriler 1 Ağustos’tan 31 Ağustos’a kadar kaymakamlıklardan alınacak izne bağlanmıştır” denildi.


Beril Solmuşgül

Etiketler: eylem, Mardin Valiliği


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