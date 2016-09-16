Edinilen bilgilere göre, Derik ilçesi Zeytinpınar Mahallesi Kanya Mısrin mevkiinde bir erkek cesedi gören vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çektikten sonra durumu nöbetçi savcıya bildirdi. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemede ateşli silahla öldürüldüğü belirlenen şahsın 28 yaşındaki Eser Çarçur olduğu tespit edildi. Çarçur’un cesedi, kaldırıldığı Derik Devlet Hastanesi’nden Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Çarçur’un evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.