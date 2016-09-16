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Mardin’de bir ceset bulundu

Mardin’in Derik ilçesinde silahla vurularak öldürülmüş bir erkek cesedi bulundu.

Mardinde bir ceset bulundu

16 Eylül 2016 18:48

Edinilen bilgilere göre, Derik ilçesi Zeytinpınar Mahallesi Kanya Mısrin mevkiinde bir erkek cesedi gören vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çektikten sonra durumu nöbetçi savcıya bildirdi. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemede ateşli silahla öldürüldüğü belirlenen şahsın 28 yaşındaki Eser Çarçur olduğu tespit edildi. Çarçur’un cesedi, kaldırıldığı Derik Devlet Hastanesi’nden Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Çarçur’un evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Etiketler: erkek cesedi


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