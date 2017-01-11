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Mardin’de bir yılda 535 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin’de bir yılda düzenlenen 203 operasyonda, 535 terörist etkisiz hale getirildi.

Mardinde bir yılda 535 terörist etkisiz hale getirildi

11 Ocak 2017 16:55

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2016’da halkın can ve mal güvenliği sağlamak, türlü kaçakçılık, uyuşturucu, terör ve asayiş olaylarını engellemek amacıyla tüm teknik imkanlar kullanılarak titiz, özverili ve koordineli çalışmaların yapıldığı belirtildi. Açıklamada, yıl içerisinde 203 operasyonel çalışma yapıldığına dikkat çekilerek, bu çalışmalarda 535 teröristin etkisiz hale getirildiği vurgulandı. Açıklamada, kentte 2015 yılında yapılan 132 operasyonda, 105 teröristin etkisiz hale getirildiği de anımsatıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları çerçevesinde de 661 şüphelinin gözaltına alındığına dikkat çekilen açıklamada, bunlardan 383’ünün tutuklandığı kaydedildi.

Açıklamada, yıl içerisinde 259 uzun namlulu silah, 71 tabanca, 34 bin 167 mermi, 284 el bombası ve 738 el yapımı patlayıcının ele geçirildiğine de işaret edildi.

Mehmet Salih Keskin

Etiketler: mardin


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