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Mardin’de bomba yüklü 2 araç ele geçirildi

Mardin Valiliği, terör örgütü PKK mensuplarının eylem maksadıyla hazırladığı bomba yüklü 2 araç ve 1 motosiklet ele geçirildiğini açıkladı.

Mardinde bomba yüklü 2 araç ele geçirildi
Mardin’de bomba yüklü 2 araç ele geçirildi - Foto Galeri

13 Ekim 2016 12:21

Mardin’in Nusaybin ilçesi Eskihisar Mahallesi bölgesinde 9 adet sığınak tespit edildi. Tespit edilen sığınaklara düzenlenen operasyonda 50 torba gübre, 15 adet tüp, 9 adet hücum yeleği, 100 metre uzunluğunda kablo, 8 adet dürbün, 5 adet sırt çantası, 32 adet pil ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ayrıca, terör örgütü PKK mensuplarının eylem maksadıyla hazırladığı bomba yüklü 2 araç ve 1 motosiklet ele geçirildiği ve imha edildiği açıklandı. Açıklamada, "Nusaybin ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde bulunan bölgede 12 Ekim 2016 Çarşamba günü, Mardin İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca icra edilen ‘Şehit Jandarma Yüzbaşı Halil Özdemir Operasyonu’ kapsamında BTÖ unsurlarınca kullanılan 9 sığınak tespit edilmiştir. Sığınaklarda yapılan arama faaliyetlerinde, patlayıcı yapımında kullanılan 50 torba gübre, 15 adet tüp, 9 adet hücum yeleği, 100 metre uzunluğunda kablo, 8 adet dürbün, 5 adet sırt çantası, 32 adet pil, çok sayıda yaşam malzemesi bulunmuştur. Ayrıca bombalı araç eylemlerinde kullanılmak üzere tuzaklanmış vaziyette, 1 adet motosiklet ve 2 adet araç ele geçirilmiştir. Ele geçirilen tuzaklanmış 3 araç ve bulunan malzemeler aynı gün yerinde kontrollü olarak imha edilmiştir" denildi.

Mehmet Salih Keskin 

 

Etiketler: mardini bomba yüklü araç


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