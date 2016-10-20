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Mardin’de bomba yüklü minibüs ele geçirildi

Mardin’in Savur ilçesinde teröristler tarafından yol kenarına park edilmiş halde bomba yüklü minibüs ele geçirildi. Yapılan incelemede, variller içinde 2,5 ton patlayıcı yüklü olduğu belirlenen araç, kontrollü bir şekilde imha edildi.

Mardinde bomba yüklü minibüs ele geçirildi

20 Ekim 2016 12:09
Mardin’de bomba yüklü minibüs ele geçirildi - Tıkla İzle

Mardin’de polis ve jandarmanın işbirliği sayesinde faciadan dönüldü. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’nün verdiği istihbarat üzerine zaman kaybetmeden harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Savur ilçesine bağlı Kırkdirek köyü yakınlarında yol kenarına park edilmiş vaziyette bir minibüs buldu. Jandarma, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldıktan sonra, incelemelerde bulunduğu araçta variller içerisinde 2,5 ton patlayıcı yüklü olduğunu belirledi. Minibüs, kontrollü bir şekilde patlatılarak, imha edildi.
 

Etiketler: mardin


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