Mardin’de polis ve jandarmanın işbirliği sayesinde faciadan dönüldü. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’nün verdiği istihbarat üzerine zaman kaybetmeden harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Savur ilçesine bağlı Kırkdirek köyü yakınlarında yol kenarına park edilmiş vaziyette bir minibüs buldu. Jandarma, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldıktan sonra, incelemelerde bulunduğu araçta variller içerisinde 2,5 ton patlayıcı yüklü olduğunu belirledi. Minibüs, kontrollü bir şekilde patlatılarak, imha edildi.

