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Mardin'de çatışma! 1 askerimiz şehit, 1 askerimiz yaralı

Mardin'de çatışma! 1 askerimiz şehit, 1 askerimiz yaralı
Mardin'de çatışma! 1 askerimiz şehit, 1 askerimiz yaralı

Mardin’in Dargeçit ilçesinde operasyona çıkan güvenlik güçleri ile bir grup PKK’lı terörist arasında çatışma çıktı. Çatışmada 1 askerimiz şehit olurken, 1 askerimiz ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca, Dargeçit ilçesi kırsalındaki Yanılmaz Mahallesi'nde bir grup bölücü terör örgütü mensubunun olduğu istihbaratı üzerine operasyon başlatıldı. 05.00'da itibariyle başlatılan operasyon nedeniyle bölgeye çok sayıda asker sevk edildi. Operasyonda güvenlik güçleri, bir grup PKK'lı teröristle karşılaştı. Güvenlik güçlerinin, “Teslim ol” çağrılarına teröristlerin ateş açarak karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada, açılan ilk ateşle 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, helikopterle operasyon bölgesinden alınarak, Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güvenlik güçleri ile bir grup PKK'lı terörist arasında çıkan çatışmada yaralanan 2 askerden 1'i, kaldırıldığı Mardin Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu.
Yaralı askerin tedavisi sürerken, bölgede operasyon devam ediyor. 

Beril Solmuşgül 
 

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