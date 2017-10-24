Diğer
Kategoriler

Mardin’de çatışma: 2 yaralı

Mardin’in Ömerli ilçesi kırsalında çıkan çatışmada 2 güvenlik görevlisi yaralandı.

Mardinde çatışma: 2 yaralı

24 Ekim 2017 13:01

Olay, Mardin Valiliğince 09.30 sıralarında sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından geniş kapsamlı operasyonun başlatıldığı Ömerli ilçesine bağlı Kaynakkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, operasyon sırasında güvenlik güçleri, bir grup PKK’lı terörist ile temas sağladı. Teröristlerin, güvenlik güçlerinin “Teslim ol” çağrılarına ateş açarak karşılık vermesi sonucu çatışma çıktı. Çatışmada, açılan ilk ateşte 2 güvenlik görevlisi yaralandı. Yaralılar, helikopterle getirildikleri Diyarbakır 7’nci Kolordu Komutanlığı içerisinde bulunan Jandarma Hava Grup Komutanlığında hazır bekletilen ambulanslarla Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgede operasyon sürüyor. 

Tayfun Demir

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç