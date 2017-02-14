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Mardin'de çok miktarda mühimmat ele geçirildi

Mardin’in Nusaybin, Artuklu ve Ömerli ilçelerinde güvenlik güçleri tarafından yapılan terör operasyonlarında çok miktarda mühimmat ele geçirildi.

Mardinde çok miktarda mühimmat ele geçirildi

14 Şubat 2017 21:09

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bornova 2. J. Komd Tugay Komutanlığı komutasında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce müşterek olarak Nusaybin ilçesi; Büyükkardeş, Küçükkardeş, Akarsu, Yavruköy, İladım ve Kuruköy mahalleleri, Ömerli ilçesi Sulakdere, Aytepe mahalleri ile Artuklu ilçesi Yardere ve Ahmetli mahalleleri kırsal alanında faaliyet gösteren PKK/KCK terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve arazide gizlenen örgüte ait patlayıcı madde sığınak ve barınakları bulmak, bölücü terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık eden milis/işbirlikçi şahısları yakalamak maksadıyla, 11-12 Şubat 2017 tarihleri arasında başlatılan Atmaca-3 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir operasyonunda mühimmat ele geçirildi.

14 Şubat 2017 günü Nusaybin ilçesi Koruköy ve Akarsu Mahallerinde yapılan faaliyetlerde, 1 adet M16 tüfek, 10 adet M16 Şarjörü, 2 adet el bombası, 1 adet el telsizi, 200 adet M16 silaha ait fişek, 2 adet sırt çantası, 1 adet dürbün, çeşitli örgütsel doküman ve malzemeler ile yaklaşık 1 kg esrar maddesi ele geçirilmiş, düzenlenen operasyon kapsamında 12 şahıs hakkında işlem başlatılmıştır" denildi. 

Neriman Çelebi


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