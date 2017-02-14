Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bornova 2. J. Komd Tugay Komutanlığı komutasında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce müşterek olarak Nusaybin ilçesi; Büyükkardeş, Küçükkardeş, Akarsu, Yavruköy, İladım ve Kuruköy mahalleleri, Ömerli ilçesi Sulakdere, Aytepe mahalleri ile Artuklu ilçesi Yardere ve Ahmetli mahalleleri kırsal alanında faaliyet gösteren PKK/KCK terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve arazide gizlenen örgüte ait patlayıcı madde sığınak ve barınakları bulmak, bölücü terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık eden milis/işbirlikçi şahısları yakalamak maksadıyla, 11-12 Şubat 2017 tarihleri arasında başlatılan Atmaca-3 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir operasyonunda mühimmat ele geçirildi.

14 Şubat 2017 günü Nusaybin ilçesi Koruköy ve Akarsu Mahallerinde yapılan faaliyetlerde, 1 adet M16 tüfek, 10 adet M16 Şarjörü, 2 adet el bombası, 1 adet el telsizi, 200 adet M16 silaha ait fişek, 2 adet sırt çantası, 1 adet dürbün, çeşitli örgütsel doküman ve malzemeler ile yaklaşık 1 kg esrar maddesi ele geçirilmiş, düzenlenen operasyon kapsamında 12 şahıs hakkında işlem başlatılmıştır" denildi.

Neriman Çelebi