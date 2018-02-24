Mardin'de çok sayıda gümrük kaçağı sigara yakalandı

Mardin Emniyetinden yapılan yazılı açıklamada, yapılan yol kontrolleri sırasında durdurulan 1 araç içerisinde 25200 paket gümrük kaçagı sigara yakalandı.

Araç sürücüsü gözaltına alınarak hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Kızıltepe’de Sigara kaçakçıları yakalandı

Mardin Kızıltepe ilçesinde dur ihtarına uymayan gümrük kaçagı sigara kaçakçıları yakalandı.

Mardin emniyetinden yapılan yazılı açıklamada, yapılan yol kontrolu sırasında, plakasız motorsiklet üzerinde bulunan ve durumundan şüphelenilen,dur ihtarına uymayan 2 şahıs ekiplerce yapılan takipte, şahıslar yakalandı.

Şahısların ellerinde bulunan siyah poşetler kontrol edildiginde, 1000 paket gümrük kaçagı sigara ele geçirildi.

Dur ihtarına uymayan 2 şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Nusaybin’de 6200 gümrük kaçağı sigara yakalandı

Mardin Nusaybin ilçesinde yapılan yol kontrollerinde 6200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Mardin Emniyetinden yapılan yazılı açıklamada, Yapılan yol kontrolleri sırasında durdurulan 1 araç içerisinde yapılan aramada 6200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Nusaybinde yapılan yol kontrollerinde, 6200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Araç sürücüsü gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı.



Bilal Bedir