Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Mardin'de çok sayıda kişi gözaltına alındı

Mardin'de çok sayıda kişi gözaltına alındı

Mardin'in Nusaybin, Ömerli ve Artuklu ilçesine bağlı 9 mahallede ilan edilen sokağa çıkma yasağı kapsamında gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Mardinde çok sayıda kişi gözaltına alındı

13 Şubat 2017 00:04

Ömerli ilçesine bağlı olan Sulakdere, Aytepe Mahalleri, Nusaybin İlçesine bağlı olan İlkadım, Yavruköy, Büyükkardeş, Küçükkardeş ve Akarsu Mahalleleri, Artuklu ilçesine bağlı olan Yardere ve Ahmetli Mahallelerinde başlatılan yasak kapsamında jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, Nusaybin ilçesine bağlı İlkadım Mahallesinde A.D., K.D., A..Ö, H.A. , A. T., M.D. ve R.A. Nusaybin'e bağlı Büyükkardeş Mahallesinde İ.A., Ş.A., A. T., M. A., S. A., Y.A., C. A. ve S.T. Yine Nusaybin'e bağlı Yavruköy Mahallesinde A. Y., Ş. Y., H. Y., E. A., M. N. O., N. O. ve Suriye uyruklu olduğu öğrenilen bir kişi gözaltına alındı.

Ayrıca ismi belirlenemeyen 10 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların ifade verme işlemleri devam ediyor.

Bölgede operasyonların da devam ettiği öğrenildi. 

Neriman Çelebi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!