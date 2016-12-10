İddiaya göre, Mardin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde görevli Dr. Hasan Talay, 90'ıncı sıradaki hastaya baktığı esnada 134'üncü sırada yer alan bir hasta önce muayene olmak istedi. Sırayı beklemeleri gerektiğini bildirilmesine rağmen hasta ve 3 yakını Talay'ı darp etti. Yaralanan Dr. Talay, Mardin Devlet Hastanesi Beyin Cerrahi Bölümünde tedavi altına alınırken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Mardin Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Fuat Karakuş, Halk Sağlığı İl Müdürü Saffet Yavuz, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Mehtap Bingül, Mardin Devlet Hastanesi Başhekimi Bayram Açan, Talay'ı ziyaret etti. Talay'a geçmiş olsun temennilerini ileten Mardin Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Fuat Karakuş, olayın hoşgörü kentine yakışmadığını söyledi.

Olaydan üzüntü duyduklarını anlatan Karakuş, insanların sağlığı için gece gündüz nöbet tutan doktorların darp edilmesinin hiçbir kabul edilir yanının olmadığını kaydetti. Fedakarca görevini yapan sağlık çalışanların sonuna kadar arkasında olduklarını vurgulayan Karakuş, "Doktorumuz, 134'üncü sıradaki hasta ve hasta yakınları tarafından darp edildi. Biz şiddetin her türlüsünü kınıyoruz ama sağlığa uzanan eli daha şiddetli bir şekilde kınıyoruz. İnsanların yaşatılması için çaba sarf edilen doktora uzanan el, yaşama uzanan eldir. Bu şefkatli ellere vurulan şefkatsiz elleri lanetliyoruz. Böyle olayların yaşanmaması için de vatandaşlarımızın daha duyarlı olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Darp olayına karışan 4 kişinin emniyetteki ifade verme işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Mehmet Salih Keskin

