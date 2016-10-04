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Mardin’de Dünya Yürüyüş Günü etkinliği düzenlendi

Mardin’de Dünya Yürüyüş Günü nedeniyle yürüyüş etkinliği düzenlendi.

Mardinde Dünya Yürüyüş Günü etkinliği düzenlendi

04 Ekim 2016 16:29

Mardin Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerin katılımıyla Dünya Yürüyüş Günü kapsamında 'Her gün 10 bin adım' sloganı ile yürüyüş gerçekleştirildi. 21 Kasım Şehir Stadyumu’nda yapılan etkinlik hakkında açıklama yapan Mardin Halk Sağlığı Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, her yıl 3-4 ekim günlerinin Dünya Yürüyüş Günü olarak kutlandığını söyledi. Bu çerçevede ‘Her gün 10 bin adım’ yürüyüşü gerçekleştirdiklerini kaydeden Uzm. Dr. Yavuz, "Günümüzde toplumun fiziksel aktivite konusunda bilgi düzeyinin yetersiz olması, fiziksel aktivitenin sağlık için öneminin yeterince anlaşılamaması ve giderek daha hareketsiz bir yaşam tarzının benimsenmesi, toplumda obezite, kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, osteoporoz gibi kronik hastalıkların görülme sıklığını artıran önemli nedenlerden biri olmuştur" dedi.

Toplumun büyük bir çoğunluğunda fiziksel aktivitenin spor kelimesi ile eş anlamlı algılanmasının yanlış olduğunu aktaran Uzm. Dr. Yavuz, "Fiziksel aktivite, günlük yaşam içinde kas ve eklemlerin kullanılarak enerji harcaması ile gerçekleşen, kalp ve solunum hızını arttıran ve farklı şiddetlerde yorgunlukla sonuçlanan aktiviteler olarak tanımlanmaktadır. Fiziksel aktivitenin sağlığın koruyucu ve geliştirici etkisinin görülebilmesi için günlük aktivitelerinin yanı sıra yetişkin yaş grubunda haftanın 5 günü en az 30 dakika, 5-17 yaş grubu için ise günde en az 60 dakika orta şiddette fiziksel aktivite yapılmalıdır. Tempolu yürüyüş bu aktivitelere en iyi örneklerden birisidir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından vatandaşların da katılımıyla yürüyüş etkinliği gerçekleştirildi. 

Mehmet Salih Keskin 

Etiketler: Dünya Yürüyüş Günü etkinliği, mardin


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