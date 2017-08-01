Mardin’de ele geçirilen el yapımı patlayıcılar imha edildi

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Nusaybin ilçemizde PKK/KCK terör örgütü mensuplarının yakalanması veya etkisiz hale getirilmesi, terör örgütü adına kullanılan silah ve patlayıcıların ele geçirilmesi, örgüt mensuplarınca sokak ve caddelere açılan hendeklerin kapatılması, oluşturulan barikatların tamamının temizlenmesi, tuzaklanmış patlayıcı maddelerin ele geçirilmesi veya imha edilmesi sokakların güvenli hale getirilmesi amacıyla geçmiş tarihlerde çeşitli operasyonlar düzenlenmiştir. Operasyonlar sonrasında saklı halde bulunan patlayıcıların tespit edilerek imha edilmesi amacıyla arama tarama faaliyetleri yapılmaktadır. 1-31 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü mensuplarına ait 21 adet havan, 6 adet mutfak tüpünden hazırlanmış el yapımı patlayıcı, 1 adet 20 kilogramlık yağ bidonu içerisine konulmuş el yapımı patlayıcı bulunarak imha edilmiştir” denildi.

Beril Solmuşgül

