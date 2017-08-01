Diğer
Kategoriler

Mardin’de ele geçirilen el yapımı patlayıcılar imha edildi

Mardin’de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen el yapımı patlayıcılar imha edildi.

Mardinde ele geçirilen el yapımı patlayıcılar imha edildi

01 Ağustos 2017 23:39

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Nusaybin ilçemizde PKK/KCK terör örgütü mensuplarının yakalanması veya etkisiz hale getirilmesi, terör örgütü adına kullanılan silah ve patlayıcıların ele geçirilmesi, örgüt mensuplarınca sokak ve caddelere açılan hendeklerin kapatılması, oluşturulan barikatların tamamının temizlenmesi, tuzaklanmış patlayıcı maddelerin ele geçirilmesi veya imha edilmesi sokakların güvenli hale getirilmesi amacıyla geçmiş tarihlerde çeşitli operasyonlar düzenlenmiştir. Operasyonlar sonrasında saklı halde bulunan patlayıcıların tespit edilerek imha edilmesi amacıyla arama tarama faaliyetleri yapılmaktadır. 1-31 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü mensuplarına ait 21 adet havan, 6 adet mutfak tüpünden hazırlanmış el yapımı patlayıcı, 1 adet 20 kilogramlık yağ bidonu içerisine konulmuş el yapımı patlayıcı bulunarak imha edilmiştir” denildi. 

Beril Solmuşgül
 

Etiketler: Mardin İl Emniyet Müdürlüğü


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!