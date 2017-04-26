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Mardin’de ele geçirilen patlayıcı imha edildi

Mardin’in Derik ilçesinde ele geçirilen el yapımı patlayıcı kontrollü bir şekilde imha edildi.

Mardinde ele geçirilen patlayıcı imha edildi

26 Nisan 2017 21:26

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, “26 Nisan 2017 günü İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyonlar kapsamında, Derik ilçemize bağlı Şiftek Mezrası güneyinde bir bahçe duvarı içerisine gizlenmiş halde 18 kilogramlık tenekeye hazırlanmış el yapımı patlayıcı ile 6 adet piknik tüpü ve çeşitli yaşam malzemesi ele geçirilmiş, ele geçirilen patlayıcılar kontrollü bir şekilde imha edilmiştir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceği kamuoyuna saygı ile duyurulur” ifadeleri kullanıldı. 

Mehmet Salih Keskin

Etiketler: imha, mardin, patlayıcı


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