Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklada, Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi’nde yapılacak çalışmalar nedeniyle 03 Ekim 2016 günü elektrik kesintisine gidileceği belirtildi. Açıklamada, “Mardin ili Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi Cüneyt Yüksel Camii civarında, Artuklu Belediyesi'nin yapacağı yol çalışması nedeniyle trafo postasında ve direklerde deplase çalışması yapılacağından, 03 Ekim 2016 Pazartesi günü 05.00-16.00 saatleri arasında enerji kesintisi yapılacaktır” denildi.
Mehmet Salih Keskin