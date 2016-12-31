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Mardin’de ev yangını: 2 kardeş hayatını kaybetti

Mardin’in Derik ilçesindeki bir evde çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybetti, anne ile diğer bir çocuğu ise yaralandı.


31 Aralık 2016 15:16

Edinilen bilgiye göre, Mardin’in Derik ilçesine bağlı Başaran Mahallesi’nde bir evde saat 04.00 sıralarında elektrik kontağından yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans sevk edildi. Ambulans olay yerine varmadan yangında ağır yaralanan Zergan Sakin (52), Abdurrahman Sakin (25), Zilan Sakin (18) ve yaşı öğrenilemeyen Mehmet Ali Sakin yakınları tarafından Kızıltepe Devlet Hastanesine ile özel bir hastaneye götürüldü.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Zilan Sakin ile Mehmet Ali Sakin hayatını kaybederken ikinci derece yanığı olan Zergan Sakin ile ikinci ve üçüncü derece yanığı olan Abdurrahman Sakin tedavi altına alındı.
 

Etiketler: mardin, yangın


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