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Mardin’de FETÖ operasyonunda 14 tutuklama

Mardin merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şahıslardan 14’ü tutuklanırken, 12’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mardinde FETÖ operasyonunda 14 tutuklama

28 Temmuz 2017 22:50

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY’nin sivil yapılanmasına yönelik 20 Temmuz’da Mardin merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda “ByLock” kullanıcısı olduğu belirlenen 34 şüpheli gözaltına alınmıştı. Mardin Emniyetinde sorguları süren şahıslardan 26’sı adliyeye sevk edildi. Zanlılardan F.Ç, Y.D, H.Ç, M.A, Ş.D, E.A, Y.B, Ş.A, M.Ç, U.G, F.Ç ve S.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, D.A, Ö.A, M.Ç, A.B, Ş.E, M.A, D.D, İ.B, S.B, H.A, Z.A, A.G, E.C. ve Ş.A. tutuklanarak ceza evine gönderildi. 

Beril Solmuşgül
 


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