Mardin’de FETÖ operasyonunda 14 tutuklama

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY’nin sivil yapılanmasına yönelik 20 Temmuz’da Mardin merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda “ByLock” kullanıcısı olduğu belirlenen 34 şüpheli gözaltına alınmıştı. Mardin Emniyetinde sorguları süren şahıslardan 26’sı adliyeye sevk edildi. Zanlılardan F.Ç, Y.D, H.Ç, M.A, Ş.D, E.A, Y.B, Ş.A, M.Ç, U.G, F.Ç ve S.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, D.A, Ö.A, M.Ç, A.B, Ş.E, M.A, D.D, İ.B, S.B, H.A, Z.A, A.G, E.C. ve Ş.A. tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Beril Solmuşgül

