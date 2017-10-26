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Mardin’de FETÖ’den 18 asker tutuklandı

Mardin merkezli, 13 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 24 askerden 18’i tutuklandı.

Mardinde FETÖden 18 asker tutuklandı

26 Ekim 2017 12:26

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, 12 Ekim'de 25 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. Bunun üzerine Mardin merkezli, İstanbul, Ankara, Malatya, Burdur, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Adana, Bursa, Konya, İzmir ve Kocaeli ile KKTC'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş, 24 asker gözaltına alınmıştı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler, bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan 18’i tutuklanırken, 6’sı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Firari bir şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.  

Murat Akgül - Beril Solmuşgül

Etiketler: 18 asker, fetö, mardin

 

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