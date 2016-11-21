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Mardin'de gözaltı sayısı 22'ye ulaştı

Mardin'de Büyükşehir Belediyesi ve Artuklu İlçe Belediyesine düzenlenen operasyonlarda 22 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.


21 Kasım 2016 18:38

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Mardin merkez Artuklu İlçe Belediyesi ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına ve Emniyet Müdürlüğüne intikal eden ihbarlar üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “Bu soruşturma kapsamında bu belediyelerin ellerinde bulunan imkan, araç ve yetkilerini PKK/KCK terör örgütünün ve üyelerinin lehine olacak şekilde kullanarak veya kullanılmasına göz yumarak, örgütün stratejisi doğrultusunda örgüte destek verdikleri veya yardım ettikleri şeklindeki ihbar ve bilgiler nazara alınarak ilgililer hakkında 'örgüt üyeliği' suçu kapsamında 21 Kasım 2016 günü gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda belediyelerin her kademesindeki tespit edilen şüphelilerle ilgili arama, el koyma ve gözaltı talimatı verilmiştir. Bu aşamada 22 şüpheli hakkında verilen talimatın gereği yerine getirilmiş olup, şüpheliler gözaltına alınmıştır. Soruşturma dosyasında gizlilik kararı alınmış olup, soruşturmaya bu şekilde devam edildiği, soruşturmanın safahatı ile ilgili ilerleyen aşamada yeniden bilgilendirme yapılacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.  

Neriman Çelebi

Etiketler: gözaltı sayısı, mardin


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