Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde DBP il ve Derik, Nusaybin, Savur, Dargeçit, Ömerli, Mazıdağı ve Kızıltepe ilçe binaları ile çok sayıda adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında DBP İl Eş Başkanı Ahmet Eken’in de bulunduğu 31 partili gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. İfadeleri alınan 31 DBP’li sabah Mardin Adliyesine sevk edildi.

Neriman Çelebi