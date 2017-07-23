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Mardin’de içme suyu şebekesi patladı

Mardin’in Nusaybin ilçesi üzerinden Artuklu ve Kızıltepe ilçelerine verilen içme suyu şebekesi patladı. Patlama nedeniyle sular altında kalan Midyat-Nusaybin karayolu trafiğe kapandı.

Mardinde içme suyu şebekesi patladı

23 Temmuz 2017 23:00

Mardin’in Midyat’a bağlı Beyazsu Mahallesinden Nusaybin üzerinden Kızıltepe ve Artuklu ilçelerine verilen içme suyu şebekesi, Nusaybin DSİ Çağ çağ Barajı mevkiinde patladı. Patlama nedeniyle Nusaybin - Midyat Karayolu trafiğe kapandı. Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı MARSU ekiplerinin müdahalesiyle su vanaları kapatıldı. Yaklaşık 40 dakika kapalı kalan Nusaybin - Midyat Karayolu, su seviyesinin düşmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı.
Bu arada içme suyu borusunun patlaması nedeniyle Nusaybin DSİ Çağ Çağ Barajının piknik alanı sular altında kaldı. Piknik için bölgede bulunan vatandaşlar, DSİ görevlilerinin uyarısıyla bölgeden çıkarıldı.

Cihat Şayık 

 


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