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Mardin’de iki günde 15 trafo yandı

Dicle Elektrik Dağıtım İl Müdürü Memet Bulut, havaların soğumasıyla birlikte aşırı yüklenme yüzünden Mardin ve ilçelerinde son 2 gün içerisinde tam 15 trafolarının yanarak devre dışı kaldığını, yapılan çalışmalar ile kısa sürede bunların yenileri ile değiştirildiğini açıkladı.

Mardinde iki günde 15 trafo yandı

06 Şubat 2017 15:44

Elektrik enerjisinin kış mevsiminde fazlası ile ısınma amaçlı olarak kullanılması nedeniyle Dicle Elektrik Dağıtım bölgesinde sık sık trafo yangınları yaşanıyor. İstenmeyen ve uzun sürebilen elektrik kesintilerine neden olan bu yangınların fazlası ile yaşandığı yerlerden biri de Mardin...

Mardin’de son iki gün içerisinde soğukların etkisi ile elektrikli ısıtıcılara dadananlar yüzünden trafoların üzerinde aşırı bir yük oluştu. Bu yükü kaldıramayan Kızıltepe ilçesinde 10, Nusaybin ilçesinde 4 ve merkez Artuklu ilçesinde de bir trafo olmak üzere toplam 15 trafo yanarak kullanılamaz hale geldi. İl Müdürü Bulut, vatandaşların enerjisiz kalmaması için bu trafoların kısa sürede yenileri ile değiştirildiğini ve bahse konu ilçelerde enerji arzının normale döndürüldüğünü söyledi.

"Elektriği amacına uygun kullanın"
İl Müdürü Memet Bulut, aşırı yüklenme sebebiyle ortaya çıkan arızalar yüzünden yine yöre halkının mağdur olduğuna dikkat çekerek, “İki gün içerisinde yanan 15 adet trafoyu yenileri ile değiştirdik. Bu trafolar değiştirilinceye kadar normal vatandaş gibi, elektriği israf düzeyinde kullanarak aşırı yüke sebep olanlar da karanlıkta kaldılar. Elektriğin gereğinden çok daha fazla şekilde ısınma amaçlı kullanılması nedeniyle trafolara aşırı bir yük biniyor. Yükü kaldıramayan ve aşırı derecede ısınan trafolarımız ne yazık ki yanıyor. Trafo yanmasının yanında aşırı yüklenme başka arızalara ve dolayısıyla kesintilere de neden oluyor. Bunların yaşanmaması için çağrımız, elektriğin amacına uygun ve israf edilmeden kullanılmasıdır. Aksi halde arızalar kaçınılmaz olacaktır. Her şeye rağmen ekiplerimiz, olası arızaları gidermek ve kesintisiz elektrik enerjisi verebilmek için yoğun bir şekilde çalışmaktadır” dedi. 

Etiketler: mardin, trafo, yangın


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