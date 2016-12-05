Olay, saat 13.00 sıralarında, Artuklu ilçesi Kabala yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir inşaatta beton dökme işlemi sırasında işçilerin üzerinde bulunduğu demir iskelenin çökmesi sonucu isimleri henüz öğrenilemeyen 4 işçi yaralandı. Yaralı işçiler, çalışma arkadaşları tarafından bulundukları yerden çıkartılarak, sağlık ekiplerine haber verildi. İşçiler, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mehmet Salih Keskin

MARDİN