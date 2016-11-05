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Mardin’de kalorifer borusu patladı: 2 yaralı

Mardin merkez Artuklu ilçesinde bir sitenin kalorifer kazanında oluşan basınç sonucu su borusunda patlama meydana geldi. Patlama sonrası fışkıran sıcak sudan 2 kişi yaralandı.

Mardinde kalorifer borusu patladı: 2 yaralı

05 Kasım 2016 22:58

Olay, Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde bulunan Nirvana Park Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sitenin kalorifer kazanında oluşan basınç sonucu su borusunda patlama oldu. Patlama sonrası fışkıran sıcak sudan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan kişiler 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Patlamanın yaşandığı site olası bir patlama tehlikesine karşı tedbir amaçlı boşaltılırken itfaiye ekipleri tarafından kalorifer kazanında soğutma işlemi yapıldıktan sonra site sakinleri evlerine döndü.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Neriman Çelebi
 

Etiketler: kalorifer borusu, patlama


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