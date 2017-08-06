Mardin’de kan davalı aileler barıştırıldı

Nusaybin ilçesi Yazyurdu Mahallesi’nde ikamet eden Uğur ve Sosyal aileleri arasında iki yıl önce yaşanan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine aileler arasında kan davası başlamıştı. Kan davası, bölgenin ileri gelenlerinden Detmemiken aşiret lideri Abdullah Taş ve kanaat önderlerinin devreye girmesiyle barışla sonuçlandırıldı. Barış için Yazyurdu Mahallesi Taziye Evi’nde tören düzenlendi. Duaların okunup, yemek yenilen törende, aileler birbirlerine sarılarak, aralarındaki husumete son verdi.



Törene katılan AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, kan davalarının bölgede son bulması gerektiğini belirterek, “Kanı, kanla yıkanmaz, temizlenmez. Ne kadar kavga edilirse edilsin, sonu barış ile sulh ile biter. Bölgemizde silahların ortadan kalkmasını, kan davalarının son bulmasını istiyoruz. Kan davası bölgede kader ise biz bu kaderi reddetmeliyiz. Kardeşin kardeşi öldürmesi hiçbir dine ve inanca sığmaz. Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinden gelen ve iki aileyi barıştıran Abdullah Taş ve barış heyetine teşekkür ediyorum” dedi.

Beril Solmuşgül