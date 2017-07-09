Diğer
Kategoriler

Mardin’de katliam gibi kaza: 4 ölü, 7 yaralı

Mardin-Diyarbakır yolunda iki araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir araç alev alev yandı. Olayda 4 kişi yaşamını yitirirken 7 kişi de yaralandı.

Mardinde katliam gibi kaza: 4 ölü, 7 yaralı

09 Temmuz 2017 09:09

Mardin Diyarbakır karayolu üzeri Mardin Tarım İl Müdürlüğü önünde dün saat akşam 21.50 sularında katliam gibi bir trafik kazası gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre Mardin’den Diyarbakır yolu istikametinde giden 21 AV 248 plakalı araç Diyarbakır istikametinden gelen 10 NJ 883 plakalı araçla kafa kafa çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri alev topuna döndü. Kazada 21 AV 248 plakalı aracın patlaması ile içinde bulunan sürücü Kasım Yılmaz (27) ve 4 yaşındaki kimliği tespit edilemeyen çocuk yanmış bir halde bulundu. Araçta bulunan diğer yolculardan Abdul Gafur Yılmaz ağır yanıklarla Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan 10 NJ 883 plakalı diğer diğer araçta bulunan İlyas Erin (29) ve Atiye Erin (51) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araç içinde bulunan 2 yaşındaki Selahattin Erin’in hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken Şehriban Erin (8), Cihat Erin (22), Nuray Erin(31), Hıdır Erin (2) ve Fırat Erin (17) Mardin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. 

Mardin-Diyarbakır yolu olay sonrası geçici olarak trafiğe kapanırken Mardin Büyükşehir İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasının ve Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından trafiğin açılması için enkaz yoldan kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Beril Solmuşgül

Etiketler: mardin, trafik kazası


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 32°C

  • İzmir

    İzmir 38°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!