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Mardin’de kepenk kapatmaya yasak getirildi

Mardin'de iş yerlerinin toplu olarak kapatılması yasaklandı.

Mardinde kepenk kapatmaya yasak getirildi

06 Kasım 2016 19:36

Mardin Valiliği, iş yerlerinin toplu olarak kapatılmasına yasak getirdi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, il sınırları içinde yürütülen operasyonları ve benzeri hususlar bahane edilerek zaman zaman iş yerlerinin yasa dışı yöntem ve yönlendirmelerle toplu olarak kapatıldıklarının gözlemlendiğine dikkati çekilerek, iş yerlerinin toplu biçimde kapatılmasının halkın günlük yaşamını sürdürmesini zorlaştırarak huzur ve sükununu bozduğu, kişilerin günlük ihtiyaçlarını sağlamak suretiyle sağlıklı yaşamasını önemli ölçüde zafiyete uğrattığının tespit edildiği aktarıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bu itibarla, kamu düzeninin korunması için mevzuat hükümleri kapsamında, ilimiz sınırları içinde bulunan iş yerlerinin toplu olarak kapatılması ve iş makineleri ile çukur açma, barikat kurma gibi eylemlerin önüne geçilebilmesi amacıyla belediyeler ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan alt yapı çalışmalarının kaymakamlıklar ve emniyet müdürlük/amirliklerinin bilgisi dahilinde yapılması, vatandaşın hayatını zorlaştıracak ve engelleyecek herhangi bir çalışma yapılmasının yasaklanmasına aksine davranılması halinde mevzuat hükümleri çerçevesinde adli ve idari işlemlerin yapılacaktır.” 

Mehmet Salih Keskin 

Etiketler: kepenk kapatmaya yasak, mardin


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