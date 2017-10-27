Mardin’de nefes kesen uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgilere göre, Mardin Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Kızıltepe yolunda karadan ve havadan da drone ile takip edilen bir araç, önü kesilerek durduruldu. Araçta yapılan aramada 61 paket halinde toplam 31 kilo 850 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sağlıklı bir gelecek ve terör örgütlerinin finans kaynaklarının kesilmesine yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

Beril Solmuşgül - Murat Akgül



