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Mardin'de nöbet tutan polislere saldırı: 2 polis yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde AK Parti binası önünde nöbet tutan polis ekiplerine el yapımı patlayıcı ve uzun namlulu silahlarla yapılan saldırıda 2 polis yaralandı.

Mardinde nöbet tutan polislere saldırı: 2 polis yaralı

30 Ekim 2016 21:39

Olay, saat 22.05 sıralarında Kızıltepe ilçesi eski Hastane Caddesi'nde bulunan AK Parti ilçe binası önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, parti binası önüne siyah bir araçla gelen teröristler, burada nöbet tutan polislere el yapımı patlayıcı attıktan sonra uzun namlulu silahlarla ateş açtı.

Saldırıda 2 polis yaralandı. Yaralılar ambulanslarla İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri kaçan teröristlerin yakalanması için geniş kapsamlı operasyon başlattı. 

Etiketler: ak parti binası, Kızıltepe ilçesi, mardin, saldırı


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