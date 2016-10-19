Mardin Valiliği, Kızıltepe ilçesinde istihbari çalışmalar neticesinde düzenlenen operasyonda 3 PKK’lı teröristin yakalandığını açıkladı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde PKK/KCK terör örgütü mensuplarına karşı icra edilen operasyon neticesinde 3 şahıs gözaltına alınmıştır. Şahısların ikametgahlarında yapılan aramalarda; 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 2 adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 63 adet 7.62 milimetre Kaleşnikof piyade tüfeğine ait fişek, 1 adet tabanca şarjörü, 71 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 2 adet cep telefonu, 1 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet flash disk, 1 adet video kaset, 1 adet hafıza kartı ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir” denildi.