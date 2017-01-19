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Mardin’de PKK operasyonu: 4 gözaltı

Mardin merkez ve ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı PKK operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Mardinde PKK operasyonu: 4 gözaltı

19 Ocak 2017 12:51

Operasyonda uzun namlulu silahlar ve silahlara ait çok sayıda mühimmat da ele geçirildi. Mardin merkez Artuklu, Kızıltepe, Derik ve Mazıdağı ilçelerinde 13 ayrı adrese eş zamanlı PKK operasyonu düzenlendi. Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda uzun namlulu silahlar ve silahlara ait mühimmatın yanı sıra örgütsel dökümanlar bulundu. Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Mardin merkez Artuklu, Kızıltepe, Derik ve Mazıdağı ilçelerinde 13 ayrı adreste aramaların yapıldığı aktarıldığı açıklamada, aramalarda 2 adet kaleşnikof marka tüfek, 193 adet kaleşnikof marka tüfeğe ait fişek, 4 adet şarjör, 7 adet cep telefonu, 3 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet hafıza kartı ve örgütsel dökümanlar ele geçirildiği ifade edildi.
Açıklamada ayrıca olayla ilgili olarak 4 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi. 

Mehmet Salih Keskin
 


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