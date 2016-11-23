Mardin’in Kızıltepe ilçesinde terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında ilçede çeşitli tarihlerde bazı olaylarda polise taş attığı, bazı kamu binalarına zarar verdiği tespit edilen kişilere yönelik terörle mücadele büro amirliği ekipleri tarafından 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8 kişi emniyetteki işlemleri ardından mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 6'sı tutuklandı. 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Neriman Çelebi