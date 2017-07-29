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Mardin'de PKK propagandası yapanlara tutuklama

Mardin Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü sosyal medya üzerinden PKK propagandası yapanlara geçit vermedi.

Mardinde PKK propagandası yapanlara tutuklama

29 Temmuz 2017 00:36

 Edinilen bilgilere göre Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 7 kişiyi göz altına alındı. Kızıltepe Cumhuriyet Savcılığına çıkarılan 5 kişi tutuklanırken 2 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde sosyal medya üzerinden PKK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 kişiden, " İ.A, R.K, T.E, K.A ve F.Ç adlı 5 kişi tutuklanırken A.C. ve D.E isimli 2 kişi ise adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

İslam Akış
 


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