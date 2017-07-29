Mardin'de PKK propagandası yapanlara tutuklama

Edinilen bilgilere göre Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 7 kişiyi göz altına alındı. Kızıltepe Cumhuriyet Savcılığına çıkarılan 5 kişi tutuklanırken 2 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde sosyal medya üzerinden PKK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 kişiden, " İ.A, R.K, T.E, K.A ve F.Ç adlı 5 kişi tutuklanırken A.C. ve D.E isimli 2 kişi ise adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İslam Akış

