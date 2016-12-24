Alınan bilgiye göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince AK Parti İlçe Başkanlığı önünde nöbet tutan polislere yönelik düzenlenen ve 2 polisin yaralandığı saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında 5 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından bir kişi serbest bırakılırken 4 kişi ise adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüpheliler tutuklanarak Mardin E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

30 Ekim’de AK Parti Kızıltepe İlçe Başkanlığı önünde nöbet tutan polislere el yapımı patlayıcı ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlenmiş, saldırıda 2 polis yaralanmıştı.

