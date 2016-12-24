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Mardin'de polislere yönelik saldırıda 4 tutuklama

Mardin’de nöbet tutan polislere yönelik düzenlenen saldırıya ilişkin gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 kişiden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.


24 Aralık 2016 14:34

Alınan bilgiye göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince AK Parti İlçe Başkanlığı önünde nöbet tutan polislere yönelik düzenlenen ve 2 polisin yaralandığı saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında 5 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından bir kişi serbest bırakılırken 4 kişi ise adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüpheliler tutuklanarak Mardin E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
30 Ekim’de AK Parti Kızıltepe İlçe Başkanlığı önünde nöbet tutan polislere el yapımı patlayıcı ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlenmiş, saldırıda 2 polis yaralanmıştı.
 


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